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Alışveriş merkezinde yürüyen merdiven kazası: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:14 | Son Güncelleme

Samsun'da bir alışveriş merkezinde sinemaya getirilen öğrencilerin topluca yürüyen merdivenden inmeye çalıştıkları sırada, düşme sonucu yaşanan kazada 12 öğrenci hafif yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivende düşme sonucu yaşanan kazada 12 öğrenci hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Canik Fatih Ortaokulu'ndan bir grup öğrenci, öğretmenleri gözetiminde bir alışveriş merkezindeki sinemaya götürüldü.

Sinema çıkışı yürüyen merdivenle aşağı inmek isteyen öğrenciler, merdivenin son basamaklarında bir arkadaşlarının takılarak düşmesi sonucu birbirlerine çarparak üst üste devrildi.

Kazada, 12 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ve merdivende sıkışma olabileceği ihtimali üzerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayı duyan veliler de alışveriş merkezine gelerek bilgi almaya çalıştı.

Öğrencilerin bir kısmı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazı öğrenciler de aileleri tarafından hastaneye götürüldü.

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alışveriş merkezi Kaza öğrenci Yürüyen Merdiven

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