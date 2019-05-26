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Alışveriş merkezini yoğun duman kapladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 00:20 | Son Güncelleme

İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin sinema ve oyun katında yangın çıktı.

Alışveriş merkezini yoğun duman kapladı

İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin sinema ve oyun katında yangın çıktı. Bowling alanında çıkan yangın nedeniyle yoğun dumanın kapladığı katta yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Saat 22.00 sıralarında Pendik’te bir AVM’nin bowling salonundaki teknik alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Oyun salonunun arka kısmında çıkan yangından dolayı yoğun dumanın kapladığı kat güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilirken yangının çıktığı noktadaki izolasyon alevlerin büyümesine engel oldu. Olay yerine kısa sürede gelerek müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yoğun dumanın kapladığı sinema ve oyun alanında itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında biriken su AVM personeli tarafından tahliye edildi.

Alışveriş merkezini yoğun duman kapladı

Alışveriş merkezini yoğun duman kapladı

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