Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Alışveriş merkezinin içinde gizli bir daire inşa etti! Yıllarca gözlerden uzak yaşadı

Alışveriş merkezinin içinde gizli bir daire inşa etti! Yıllarca gözlerden uzak yaşadı

24.10.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Michael Townsend isimli genç sanatçı, inanılmaz bir fikri hayata geçirdi. Bir alışveriş merkezinin içine gizli bir dair inşa eden genç adam, arkadaşlarıyla birlikte 4 yıl boyunca gizli bir şekilde burada yaşadı. Hikayeye ilişkin detayları anlatan Townsend herkesi şaşkına çevirdi.

Alışveriş merkezinin içinde gizli bir daire inşa etti! Yıllarca gözlerden uzak yaşadı

Bir sabah bir radyo programının bir alışveriş merkezinde yaşamaya dair düşündüren reklamını duyan Michael Townsend, yeni inşa edilmiş alışveriş merkezinin yanından koşarken mağazaların altındaki kullanılmayan bir alanda gizli bir oda fark ettiğini anımsadı. Etrafındaki alanların konumları nedeniyle bu alan gerçekten de küçük bir oda gibiydi.

DAİRE İNŞA ETTİ

NINTCHDBPICT000710130758

Bir sanatçı olan Michael, ilk kez 1999'da ABD'nin Rhode Island kentindeki Providence Place Alışveriş Merkezi'nin altında gördüğü bu alanı kendine ait bir yaşam alanına dönüştürmeye karar verdi. Reklamdan ilham alarak harekete geçen genç adam bir grup arkadaşının da yardımıyla her şeyi ufak sırt çantalarında imece usulü taşıyarak dikkat çekmeden orada kendisine bir daire inşa etti.

TUVALETLERİ YOKTU

NINTCHDBPICT000710131381-1

Planları bunu bir haftalığına yapmak değil gerçekten bir süre orada yaşamaktı. 750 metrekarelik daire 2003 yılında kuruldu. Bir kanepe ve bir PlayStation eklendi. Akan suları yoktu, bu yüzden alışveriş merkezinin umumi tuvaletlerini kullanmak zorunda kaldılar. Gençler tam dört yıl boyunca burada görece barış içinde yaşadılar. Townsend yakalanmadan önce ahşap zemin, ikinci bir yatak odası ve mutfak kurmayı planlıyordu.

''GERİ DÖNMEK İSTERDİM''

NINTCHDBPICT000710130761

Ancak sonunda, güvenlik görevlileri gizli mülkü buldu. Kapısını kırıp içerisindeki her şeyi tahliye etmişlerdi. Sadece geceleri burada vakit geçirmeye dikkat etseler de sonun da fark edilen gençler davalık oldular. Townsend, şartlı tahliye edildi ancak alışveriş merkezinden ömür boyu men edildi.

0_Man-built-secret-apartment-in

Şimdi yine sanatla uğraşan genç adam, o günler için “Gerçekten geri dönebilmeyi isterdim” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Güvenlik kamerası anbean çekti! Direksiyon başındaki hareketi...

Güvenlik kamerası anbean çekti! Direksiyon başındaki hareketi...

 Akşam yürüyüşü sırasında ayağına takıldı! Değeri dudak uçuklattı

Akşam yürüyüşü sırasında ayağına takıldı! Değeri dudak uçuklattı

 Skandal görüntüler! Trenin içinde cinsel ilişkiye girdiler

Skandal görüntüler! Trenin içinde cinsel ilişkiye girdiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güvenlik kamerası anbean çekti! Direksiyon başındaki hareketi...Güvenlik kamerası anbean çekti! Direksiyon başındaki hareketi...
58 yıldır altından ayrılmıyor! Artık onun adıyla anılacak58 yıldır altından ayrılmıyor! Artık onun adıyla anılacak
Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadıTuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı
Anahtar Kelimeler:
abd

En Çok Okunan Trend Haberler

Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”

Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı

Melek kanatlarını taktı! İç çamaşırıyla olay paylaşım

Melek kanatlarını taktı! İç çamaşırıyla olay paylaşım

İç çamaşırsız pozları hayranlarının aklını başından aldı

İç çamaşırsız pozları hayranlarının aklını başından aldı

İlginizi Çekebilir

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.