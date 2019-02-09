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Alışveriş merkezinin önünde silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 15:18 | Son Güncelleme

Silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından yakalandı

İSTANBUL (AA) - Eyüp'te bir alışveriş merkezinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.T, aracıyla takip ettiği Baran E'ye Alibeyköy'deki bir alışveriş merkezinin önünde pompalı tüfekle ateş etti.

Bacağından yaralanan Baran E, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan E.T ise aracına binerken polis tarafından yakalandı.

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Eyüp silahlı saldırı

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