Alışveriş merkezinin önünde silahla yaralama

İSTANBUL (AA) - Eyüp'te bir alışveriş merkezinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.T, aracıyla takip ettiği Baran E'ye Alibeyköy'deki bir alışveriş merkezinin önünde pompalı tüfekle ateş etti.

Bacağından yaralanan Baran E, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan E.T ise aracına binerken polis tarafından yakalandı.

