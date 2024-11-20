Alışveriş merkezinin ortasında birbirlerine girdiler... Kavga büyüdü güvenlik görevlisi hıncını alabilmek için vatandaşın bacağını ısırdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi ile bir kişi arasında çıkan tartışma, ilginç anlara sahne oldu. Olay, saat 21.00 sıralarında Odunluk Mahallesi'nde bulunan AVM'de meydana geldi.

FARKLI BİR YÖNTEM DENEDİ

Edinilen bilgilere göre, alışveriş yapmak üzere AVM'ye gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlisi arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Bu esnada, güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını tutup ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Yaşanan bu ilginç anlar, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.

(DHA)