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  4. Alışveriş merkezinin ortasında birbirlerine girdiler... Kavga büyüdü güvenlik görevlisi hıncını alabilmek için vatandaşın bacağını ısırdı

Alışveriş merkezinin ortasında birbirlerine girdiler... Kavga büyüdü güvenlik görevlisi hıncını alabilmek için vatandaşın bacağını ısırdı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.11.2024 09:29
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Bursa'da bir AVM'de güvenlik görevlisi ile bir kişi arasında çıkan tartışma, ilginç anlara yol açtı. Güvenlik görevlisi, kavga sırasında vatandaşın bacağını tutarak ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Alışveriş merkezinin ortasında birbirlerine girdiler... Kavga büyüdü güvenlik görevlisi hıncını alabilmek için vatandaşın bacağını ısırdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi ile bir kişi arasında çıkan tartışma, ilginç anlara sahne oldu. Olay, saat 21.00 sıralarında Odunluk Mahallesi'nde bulunan AVM'de meydana geldi.

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FARKLI BİR YÖNTEM DENEDİ

Edinilen bilgilere göre, alışveriş yapmak üzere AVM'ye gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlisi arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Bu esnada, güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını tutup ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Yaşanan bu ilginç anlar, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Güvenlik görevlisi AVM kavga
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