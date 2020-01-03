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  4. Alışveriş merkezinin terasında intihara kalkıştı! Tam 3 saatte ikna edildi!

Alışveriş merkezinin terasında intihara kalkıştı! Tam 3 saatte ikna edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 00:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, pisikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet E. (23), alışveriş merkezinin terasına çıkarak intihara kalkıştı. Mehmet E., psikolog tarafından ikna edildi.

Olay, akşam saatlerinde, Sarıgüllük Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet E., 3 katlı alışveriş merkezinin terasına çıkarak atlayacağını söyledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de hava yastığı açtı. Mehmet E.'yi ikna edemeyen polis, olay yerine psikolog çağırdı.

Polis ekibince olay yerine getirilen psikolog Mahmut Kayagan yaklaşık 3 saat süren çabanın ardından, Mehmet E.'yi aşağıya inmeye ikna etti. Mehmet E., sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
intihar girişimi Gaziantep

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