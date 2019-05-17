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Alışveriş merkezleri ve havalimanı denetimleri yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 19:57 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş merkezleri ve havalimanlarında denetimler yapılacağını açıkladı.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısı ile halkın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere ülke genelinde bulunan alışveriş merkezlerinde görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmeti kalitesinin arttırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan/alınması gereken tedbirlerde farkındalık oluşturulması amacıyla, 20-31 Mayıs tarihleri arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişleri ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından görev başında uygulamalı eğitim ve denetim yapılmasının planlandığı kaydedildi.Yürütülecek eğitim ve denetim faaliyetleri kapsamında, alışveriş merkezlerinde plaka tanıma sistemi ile kamera sistemlerinin kurulup kurulmadığı, denetlenen yerlerdeki özel güvenlik görevlilerinin sayısal yeterlilikleri, görev yaptıkları alanların doğru belirlenip belirlenmediği, alışveriş merkezine kontrolsüz girişlerin olup olmadığı, araç altı izlemenin yapılıp yapılmadığı, özel güvenlik personelinin üst arama detektörü kullanımı ve x-ray cihazlarından geçişler sırasında gerekli hassasiyeti gösterip göstermediklerine yönelik, yerinde uygulamalı eğitim ve denetimler gerçekleştirileceği ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş merkezleri ve havalimanlarında denetimler yapılacağını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısı ile halkın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere ülke genelinde bulunan alışveriş merkezlerinde görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmeti kalitesinin arttırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan/alınması gereken tedbirlerde farkındalık oluşturulması amacıyla, 20-31 Mayıs tarihleri arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişleri ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından görev başında uygulamalı eğitim ve denetim yapılmasının planlandığı kaydedildi.
Yürütülecek eğitim ve denetim faaliyetleri kapsamında, alışveriş merkezlerinde plaka tanıma sistemi ile kamera sistemlerinin kurulup kurulmadığı, denetlenen yerlerdeki özel güvenlik görevlilerinin sayısal yeterlilikleri, görev yaptıkları alanların doğru belirlenip belirlenmediği, alışveriş merkezine kontrolsüz girişlerin olup olmadığı, araç altı izlemenin yapılıp yapılmadığı, özel güvenlik personelinin üst arama detektörü kullanımı ve x-ray cihazlarından geçişler sırasında gerekli hassasiyeti gösterip göstermediklerine yönelik, yerinde uygulamalı eğitim ve denetimler gerçekleştirileceği ifade edildi. Ayrıca, turizm sezonunun başlaması ile birlikte turistlerin yoğun olarak seyahat ettiği Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir ilinde bulunan havalimanlarında da aynı çalışma kapsamında, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişleri tarafından görev başında eğitim ve denetim yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

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