HABER

Alışveriş sitesinden aldığı ürünün parasını ödemeden kaçan şahıs kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 13:02 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da müşteri gibi bir alışveriş sitesinden ürün alıp teslim alacağı sırada parasını ödemeden kaçan şahıs yakalandı.

Bayrampaşa’da müşteri gibi bir alışveriş sitesinden ürün alıp teslim alacağı sırada parasını ödemeden kaçan şahıs yakalandı. Şahıs tutuklanırken, olay anı ve operasyon anı kameraya yansıdı.
Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde 25 Eylül günü saat 22.30 sıralarında bir kişi, alışveriş sitesi üzerinden cihaz aldı. Şahıs, alışveriş sitesi çalışanı ile ürünü teslim almak için buluştu. Şahıs, cihazı alıp herhangi bir ücret ödemeden motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “güveni kötüye kullanma” ve “hırsızlık” olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Muammer A. (20), Zeytinburnu’daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın Bayrampaşa’da 5 olay buna benzer olay daha gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, 26 Eylül günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ve operasyon anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
Ahırda yangın çıktı, 17 büyükbaş öldüAhırda yangın çıktı, 17 büyükbaş öldü
Elektrik kaçağı hayvanları telef ettiElektrik kaçağı hayvanları telef etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Tam 21 yıldır bir çocuğun akciğerleri ile nefes alıyor

Türkiye ve dünyada ilk kişi!

Düzce'de otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

TEM'de servis aracı devrildi! 11 yaralı

TEM'de servis aracı devrildi! 11 yaralı

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.