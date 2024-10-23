Alışveriş tutkunları bu listeye bayılacak! İşte TEMU'dan ucuza getirebileceğiniz ürünler

İhtiyaçlarını uyguna getirmek isteyen pek çok kişi var, siz de onlardan biri olabilirsiniz. O halde doğru yerdesiniz. Satın alacağı ürünün Türkiye'de bütçesini aştığını görenler soluğu yurt dışındaki alışveriş sitelerinde alıyor; özellikle de Türkiye'ye henüz gelmemiş viral ürünler TEMU gibi e-ticaret pazar yerlerinde yer alıyor hem de çok ucuza satılıyor. Hal böyle olunca bu fırsattan yararlanmak isteyen pek çok kişi son dönemde artan gümrük fiyatlarına aldırış etmeden indirimli ürün alma keyfini yaşıyor. Sizin için TEMU'da pek çok kullanıcıdan tam not alan fırsat ürünlerini seçtik. Yurt dışından bütçe dostu alışveriş deneyimlemeye ne dersiniz? İşte detaylar...

1. Araç sahiplerinin olmazsa olmazı: Araba Hızlı Şarj Cihazı, 120W

Aracınızın sigara çakmağı soketine takarak kullanabileceğiniz bu ürün, araç bataryasından aldığı güçle telefon ve diğer mobil cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj eder. USB bağlantı noktalarına sahip olup birden fazla cihazı aynı anda şarj etme imkanı sunan bu ürün, sürüş esnasında yolcuların telefonlarını veya diğer akıllı cihazlarını şarj edebilir. Araç aküsünün zorlanmaması için cihazı aracın çalışır durumundayken kullanmak önemlidir.

2. Su geçirmez, dayanıklı: Çift Taraflı Şeffaf Rulo Güçlü Yapıştırıcı Bant

Güçlü yapıştırıcı özelliğe sahip bu ürün, su geçirmez özelliği sayesinde dış mekan veya su temasının olduğu alanlarda kullanılabilir. Sıcak hava veya güneş ışığı altında dayanıklı olan yapıştırıcı bant, uzun süreli kullanımlar için tercih edilir. Ev dekorasyonundan otomotiv endüstrisine pek çok alanda tercih edilen ürünü uygularken yüzeyin temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.

3. Bu çantayı alan herkes öve öve bitiremiyor: Guangzhou'dan Çok Amaçlı Seyahat Çantası

Kısa ya da uzun seyahatlerinizde yanınızda taşımak istediğiniz tüm eşyaları doldurabileceğiniz bu sırt çantası; geniş hacmi ve ergonomik tasarımı sayesinde seyahat severlerin favorisi olmayı başardı. Laptop bölmesinden ayakkabı bölmesine kadar her detay düşünülerek çok gözlü bir şekilde üretilen bu çantayı taşıması da son derece kolay. Bel ve sırt desteği sayesinde ağırlık hissi yapmıyor, gün boyu konforlu yol almanızı sağlıyor.

4. Kışın içeceklerinizi keyifle yudumlayın diye: Paslanmaz Çelik Termal Kupa Seti

Paslanmaz çelik materyaliyle öne çıkan ve çift vakumlu duvar yapısına sahip olan bu termos ve kupa seti, içeriklerinizi sıradan termoslara göre daha uzun süre sıcak veya soğuk tutar. Ergonomik tasarımı ve kaymaz tabanı sayesinde içeceklerinizin dökülme riskini ortadan kaldırır. Seyahatte, ofiste, açık hava etkinliklerinde, okulda ya da evde kullanabileceğiniz bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

5. Araba göçüklerini anında düzeltin: Boyasız Gövde Göçük Onarım Kiti

Araç gövdesinde oluşan küçük çukur veya göçükleri düzeltmek için kullanılan bu ürün, göçüğü düzeltmek için yapıştırıcı tırtıkları aracılığıyla üzerine yerleştirilen çekme çubukları ile çalışır. Daha sonra çekme işlemi yapılarak göçük yavaşça düzeltilir. Bu tür kitler genellikle profesyonel bir tamirciye kıyasla daha sınırlı bir etkiye sahip olabilir ve küçük göçükler için uygundur. Ancak büyük veya karmaşık göçükler için yine de profesyonel bir tamirciye başvurmanız önerilir. Kullanmadan önce talimatları ve uygulama adımlarını dikkatlice okumalı ve uygulamayı o şekilde yapmalısınız.

6. Arabanızı güvenle yıkayın: Döner Araba Yıkama Mopu

Arabaların kolayca ve güvenle temizlenmesi için tasarlanmış bu ürün, aracınızın yüzeyini hızlı bir şekilde temizlerken çizik ve leke bırakmaz. Döner başlığı sayesinde zor ulaşılabilen bölgelere kolayca erişebilir ve detaylı temizlik yapmaya olanak sağlar. Ayrıca kolu uzatılabilir şekilde tasarlanmıştır, bu da yüksek araç bölgelerine rahatlıkla erişmenizi sağlar. Araba yıkama sırasında su tasarrufu yapmanıza da yardımcı olur.

7. Konserve açmak dert olmaktan çıkıyor: Paslanmaz Çelik Çok Amaçlı Konserve Açacağı

Konserve kutularını ya da şişe kapaklarını açmak için de kullanılan bu ürün, paslanmaz çelik malzemeden yapıldığı için dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Ayrıca kolay temizlenir ve hijyeniktir. Çok amaçlı bu konserve açacağı, mutfakta işlerinizi kolaylaştırır ve zaman kazandırır.

8. Hızlı kuruma özelliğiyle favoriniz olacak: Süper Emici Kaymayan Banyo Zemin Paspası

Süper emici kaymayan banyo zemin paspası, banyo alanınızın hijyenik ve güvenli bir şekilde kuru kalmasına yardımcı olacak pratik bir ürün. Özellikle hızlı kuruma özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler. Ayrıca kaymayan alt yüzeyi sayesinde yerinde sabit kalır ve güvenli bir kullanım sağlar. Süper emici özelliği sayesinde suyu hızlıca emer ve banyo zemininizi kuru tutar. Bu paspas sayesinde banyo alanınızı temiz, kuru ve güvenli tutabilir, aynı zamanda da kolaylıkla kullanabilirsiniz.

9. Kaynak yapmak çok basit: EU Plug 220V Otomatik Sıcak Stapler Plastik Kaynak Makinesi

Bu cihaz, plastik parçaları sıcak hava veya sıcak baskı ile birleştirmeye yarar ve hassas onarımlar yapmak için idealdir. PVC tamponlar, plastik parçalar ve diğer çeşitli plastik malzemelerin onarımı için ideal bir çözüm sunar. Otomatik sıcaklık kontrolüne sahiptir ve 220V enerji kaynağı ile çalışır. Bu makine, araç tamir atölyeleri, tamirciler ve DIY meraklıları gibi çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

10. Çocuklı ailelerin favorisi: Otomobil Koltuk Arkası Çok Fonksiyonlu Depolama Pedi

Çocuklu ailelerin favorisi olan bu ürün, araç içindeki düzeni sağlamak ve eşyaları düzenli bir şekilde saklamak için oldukça kullanışlı bir ürün. Bu depolama pedi genellikle arka koltuğun arkasına asılarak kullanılır ve çeşitli bölmeleri vardır. Bu bölmelerde oyuncaklar, kitaplar, mendil kutuları, içecekler gibi çocukların ihtiyaç duyabileceği eşyaları düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Böylece araç içindeki dağınıklığı önler ve çocukların araçta daha keyifli zaman geçirmesine olanak sağlar. Aynı zamanda seyahat sırasında çocukların eşyalarını kolayca erişebilmesini sağlar ve sizin de sürüşünüze odaklanmanıza yardımcı olabilir.

11. Kestane açmak hiç bu kadar kolay olmamıştı: Paslanmaz Çelik Kestane Açacağı

Paslanmaz çelik kestane açacağı, kestane açmayı kolay hale getiren pratik bir araç. Konik şekilli ve iç kısmında dikenler bulunan bu açacaklar, kestanenin kabuğunu kolayca delerek açmanıza ve içindeki kestaneye ulaşmanıza olanak sağlar. Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmaları sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Ayrıca hijyeniktir ve kolay temizlenir. Kestane açacağı ile kestaneyi hızlı ve sorunsuz bir şekilde açabilir ve keyifle tüketebilirsiniz. Bu pratik araç, kestane severler için vazgeçilmezi olmaya aday.

12. Düzen aşıkları buna bayılacak: Su Geçirmez & Kaymaz Dolap Astarı Rulo

Dolap içlerini düzenlemek ve korumak için kullanılan bu pratik ürün, dolap iç yüzeylerini suya karşı koruyarak nem ve küf oluşumunu engeller. Aynı zamanda dolap içindeki eşyaların kaymasını önler ve düzenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar. Dolap astarları genellikle temizlemesi kolay, dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerden üretilir. Bu ürünler sayesinde dolaplarınızın düzenli, temiz ve korunaklı olmasını sağlayabilirsiniz.

13. Araç sahipleri bakmadan geçmeyin: El Tipi Köpük Püskürtücü - Çok Yönlü Araba Yıkama & Pencere Temizleme Aracı

El tipi köpük püskürtücü, araç sahipleri için oldukça kullanışlı bir üründür çünkü çeşitli araç yıkama ve temizleme işlemlerini daha kolay ve etkili hale getirir. Bu püskürtücü, özellikle araçların dış yüzeyini temizlemek için idealdir. Köpük püskürtme özelliği sayesinde deterjanın daha iyi yapışmasını sağlar ve yıkama işlemini daha etkili kılar. Aynı zamanda pencere temizliğinde de kullanılabilir ve temizlik işlemini hızlandırabilir. El tipi olması sayesinde kullanımı kolay ve ergonomiktir. Çeşitli yüzey temizliklerinde ve araç bakımlarında pratik bir yardımcı olabilir.

14. Güvenliğinizi artıracak: Araba Arka Görüş Aynası Yüksek Çözünürlüklü Yuvarlak Ayna 360 Derece

Sürücülerin güvenliğini artırmak için tasarlanan bu ürün, sürücülere 360 derece geniş bir görüş açısı sunar. Bu sayede aracın arkasında olanları daha iyi görebilir, park manevralarını kolayca yapabilir ve arka tarafta oluşabilecek tehlikeleri önceden fark edebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü bir görüntü sağlayan bu ayna, sürücülere daha net ve detaylı bir görüş imkanı sunar. Güvenliğinizi artırmak ve sürüş deneyiminizi daha konforlu hale getirmek için bu tür ek aksesuarları araçlarınıza ekleyebilirsiniz.

15. Bulaşık temizliğinde yeni bir boyut: Antibakteriyel Mutfak Temizlik Süngeri

Antibakteriyel mutfak temizlik süngeri, bulaşıklarınızı ve tezgahınızı temizlemenize yardımcı olur Ayrıca mutfak tezgahı, ocak, fırın gibi yüzeyleri temizlerken de kullanılabilir. Bu süngerler genellikle özel antibakteriyel kaplama veya malzeme içerir, böylece bakteri ve mikropların büyümesini engeller. Antibakteriyel özellikleri, mutfak temizliğinde ek bir güvenlik katmanı sağlar ve aile sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

16. Düzen aşıklarının bir başka favorisi: 7 Bölmeli Çamaşır Düzenleyici

Bu ürün düzeni seven kişilerin favorisi olabilir çünkü çamaşırları kategorilere ayırarak, saklamak ve kolayca erişebilmek için pratik bir çözüm sunar. Genellikle çekmecelere veya dolaplara yerleştirilen bu düzenleyiciler, içindeki bölümler sayesinde çoraplar, iç çamaşırları, atletler, eşarplar gibi farklı çamaşır parçalarını ayrı ayrı olarak saklamak için idealdir. Bu şekilde çamaşırlarınızı karmaşık olmayan bir şekilde düzenleyebilir, aradığınızı daha hızlı bulabilir ve gardırobunuza veya çekmecenize düzenli bir görünüm kazandırabilirsiniz. Ayrıca çamaşır odasında veya giysi dolabında kullanarak zamandan tasarruf etmenizi sağlayabilir.

17. Sosyal medyada en çok konuşulan ürünlerden: 3'ü 1 Arada Mutfak & Banyo Musluk Uzatıcı

3'ü 1 arada mutfak ve banyo musluk uzatıcı, son zamanlarda sosyal medyada popüler olan ve ev kullanımı için pratik bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür musluk uzatıcılar genellikle musluk başlığına takılarak musluğun su çıkış açısını ve mesafesini artırır, böylece suyun daha geniş bir alana yayılmasını sağlar. Bulaşık yıkarken veya ellerinizi yıkarken daha rahat ve verimli bir kullanım sunar. Aynı zamanda bazı modellerinde farklı su akış modları da bulunabilir, bu da su tasarrufu yapmanıza yardımcı olabilir.

Bu içerik 23 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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