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  4. Alışveriş yapan kadına laf atınca hem kocasından hem de vatandaşlardan meydan dayağı yedi

Alışveriş yapan kadına laf atınca hem kocasından hem de vatandaşlardan meydan dayağı yedi

10.07.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Adıyaman'da yaşandı. İddiaya göre eşiyle alışveriş yapan kadına Ahmet C. isimli şahıs laf attı. Kocası durumu fark edince kaçmaya başlayan Ahmet C., yakalandıktan sonra meydan dayağı yedi. Polisler dayak yiyen şahsı vatandaşların elinden zor aldı.

Alışveriş yapan kadına laf atınca hem kocasından hem de vatandaşlardan meydan dayağı yedi

Adıyaman’da, eşiyle birlikte alışveriş yapan kadına laf attığı iddia edilen şahıs, hem kadının kocasından hem de vatandaşlar tarafından meydan dayağına çekildi.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Ulucami yakınlarında eşiyle birlikte alışveriş yapan kadının yanından geçen Ahmet C., iddiaya göre kadına laf attı. Durumu fark eden kadının kocası ile vatandaşlar şahsı, Musalla Camisi'ne kadar kovalamaya başladı. Burada şahsı yakalayan vatandaşlar ile kadının kocası şahsa meydan dayağı attı.

POLİSLER VATANDAŞLARIN ELİNDEN ZOR ALDI

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Bu esnada devriye görevinde bulunan Yunus Polis ekipleri olayı fark edince kavga eden şahıslara müdahale etti. Meydan dayağına çekilen şahsı polis ekipleri güçlükle vatandaşların elinden aldı. Polis ekipleri darp neticesi yaralanan şahsı olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderdi. Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan isimleri öğrenilemeyen karı ve koca, Ahmet C.’den şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman taciz
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