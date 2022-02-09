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Alışveriş yaparken kandırılmayın! Bu ürünleri tüketirken dikkat

09.02.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zayıflamak isteyen kilo problemi olan pek çok kişi yıllar boyu mucize niteliğinde içtikçe zayıflatan, yedikçe eriten besin ve içecekler ile ilgili umut beslediler içlerinde… Ancak zayıflamak ve kilo vermek maalesef “mucize” besinlerle olmuyor. Sağlık yaşam, düzenli beslenme ve egzersiz kilo vermenin en ideal formülü.

Alışveriş yaparken kandırılmayın! Bu ürünleri tüketirken dikkat

Bu beklentinin karşılığı, Zaman zaman “Zayıflatan çay, yağ yakıcı çay” gibi daha masumane şekilde karşımıza çıkarken bazen de kilo verdirmesi ümit edilen bazı tablet niteliğinde ilaç ve tozlarla servis edildi/ediliyor kilo problemi olan kişilerin önüne…Bunların sağlıklı olup olmadığı, kilo verdirip verdirmediğini diyet ve metabolizma uzmanları çok daha iyi karar verecektir. Uzm. Bio. Çiğdem Üregen konu hakkında bilgiler verdi:

"Birçok yiyeceğin daha az enerji içeren formlarının hazırlanmasıyla oluşturulan light bisküvi/kraker çoğumuz denemiş olabiliriz. Kalorili formları kadar lezzetli olmasalar da oldukça kabul edilebilir bir lezzete sahip oluşları bir yana hem bisküvi yiyip hem az kalori alma fikri kulağa oldukça güzel geliyor."

HER LIGHT ETİKETLİ ÜRÜN GERÇEKTEN DİYET PROGRAMINA UYGUN MU?

Bu açıdan bakıldığında yapılan çalışmalar göstermiştir ki Light ürünler %25-30 oranlarında enerjisi azaltılmış olarak piyasaya sunulur. Yani paketli bir gıdanın üzerinde light yazısı gördüğünüzde ‘0’ kalori olmadığını bilmeniz gerekir.

Üstelik paketlerde yazan kelimelerin bilmediğimiz etiket açıklamaları da şu şekilde olmaktadır.

  • Düşük kalorili : 100 gr en fazla 40 kalori içerir.
  • Kalorisiz : Porsiyon başına 5 ten az kalori içerir.
  • Yağı azaltılmış veya yağsız: %25 ve daha düşük toplam yağ içerir.
  • Ekstra yağsız : %5 ve daha düşük yağ içerir.

İşin yanıltıcı kısmı, bu light /diyet yiyecekleri tercih ettiğimizde hiç kilo almayacağımızı ve hatta bu yiyeceklere bağlı olarak zayıflayabileceğimizi düşünmemiz noktasıdır.

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Bir yiyeceğin light/diyet olması, bu yiyeceği sınırsız tüketebileceğimiz anlamına gelmez. Diyet ürünler genellikle yağı ve şekeri azaltılmış gıdalardır ancak sıfır kalorili değildir. Çarpıcı bir örnekle açıklamak gerekirse, normal bisküvinin 2 tanesi, diyet bisküvinin 4 tanesi ne denk gelir ve bu da ortalama 1 ince dilim ekmeğin karşılığıdır. Yani acıktığınızda doymak için “zaten diyet, kilo yapmaz” diye düşünüp 4 paket diyet bisküvi yediğinizde 8 dilim ekmek yemiş gibi olursunuz.

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Diyet ürünlerin insanı zayıflatmadığını ancak nispeten düşük yağ ve şeker oranlarıyla belki diyetlerimizin kaçamak saatlerine eşlik edebileceğini bilerek hareket edip; Sağlıklı ve fit kalmamızı sağlayacak besin öğelerini, doğru miktarda, kontrollü seçerek beslenmek kilo verme ve koruma dönemleri için en doğru strateji olacaktır.

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