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Alışveriş yaparken kanser olmayın! Dikkat etmeniz gereken 3 hayati kural

19.03.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatın akışının en önemli unsuru beslenmedir. Beslenme ihtiyacını gidermek için sürekli gıda alışverişi yaparız. Marketlerden, çarşı ya da pazarlardan yapılan alışverişlerde çok dikkatli olunmalı. Özellikle hastalıklara davetiye çıkaran toksin birikiminin olduğu plastik paketli ürünlerden mümkün mertebe uzak durulmalıdır. İşte alışveriş yaparken dikkat etmeniz gereken 3 hayati kural...

Alışveriş yaparken kanser olmayın! Dikkat etmeniz gereken 3 hayati kural

Toksin birikimi hastalıklara neden oluyor. Özellikle zararlı maddelerle yapılmış ürünlere dikkat etmeli. Çok fazla poşet kullanımı da büyük risk. Marketlerde, pazarlarda gıdayı doğrudan temas edecek biçimde poşete koyduğunuzda yine bir geçiş söz konusu oluyor. Bez torbaları kullanmak daha sağlıklı.

PLASTİK KAPLARA DİKKAT

Bazı plastik kaplar piyasada farklı isimlerle satılıyor olsa da neticede plastiktir. Kapaklı olmalarından, kırılmamalarından, taze tuttuklarından dolayı tercih ediliyorlar. Teflonlar da yine çok tehlikeli, özellikle bunlar çizildiğinde çok zararlı kimyasallar açığa çıkıyor ve bunlar endokrin bozucular.

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CAM ŞİŞE ÜRÜNLERİ TERCİH EDİNİZ

Mümkün mertebe, tercihimiz olduğu noktalarda plastiklerle temas etmeyen gıdaları tercih ederek işe başlayabiliriz. Örneğin tenekede ya da plastik şişelerde bulunan yağlar yerine cam şişelerde muhafaza edilmiş yağları, aynı şekilde camda muhafaza edilmiş sütleri ve suları tercih edebiliriz.

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