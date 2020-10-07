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Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 15:33 | Son Güncelleme

Esenyurt bulunan bir mağazaya alışveriş yapmak için kadının başına beğendiği avize düştü.

Esenyurt bulunan bir mağazaya alışveriş yapmak için kadının başına beğendiği avize düştü. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Geçtiğimiz hafta Esenyurt, Turgut Özal mahallesinde bulunan bir mağazaya alışveriş yapmak için giden kadın dükkanda bulunan avizeleri incelemeye başladı. O esnada beğendiği bir avize talihsiz kadının başına düştü. Bir anda şoke olan kadın yaralandı. İhbar üzerine mağazaya sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ayakta müdahale ederken, yaşana o anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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