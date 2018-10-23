Alışveriş yaptığı market sahibinin para ve çek defterini çaldı

Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, müşteri gibi girdiği markette, iş yeri sahibi Asef Çalı'nın rafa koyduğu çek defteri ve 700 TL'yi çalan kadın, güvenlik kamerasına yansıdı. İnegöl'de markete giren kadın, kasada müşterilerin ödemelerini alan iş yeri sahibi Asef Çalı'nın rafa bıraktığı çek defteri ile 700 TL'sini alıp, cebine koydu. Şüpheli, daha sonra aldığı ürünün ücretini kasada ödeyip marketten ayrıldı. Asef Çalı, bir süre sonra rafa koyduğu çek defteri ve paranın yerinde olmadığını fark edince, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Asef Çalı, raftaki çek defteri ve parayı, markette müşteri gibi dolaşan şüphelinin çaldığını belirledi. Asef Çalı'nın polise başvurması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Güvenlik kamerası görüntüleri (Tür: Yurt)

