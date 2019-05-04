Alışverişe böyle gittiler!

Gösteri dünyasının ünlü kardeşleri Kim ve Khloe Kardashian, Malibu'da oyuncak alışverişine çıktı. İki kardeşe, ablaları Kourtney'in eski sevgilisi Scott Disik de eşlik etti.

Kardashian'ların alışveriş stili

Herkes Kim Kardashian'ın yarın akşam yapılacak olan MET Gala gecesinde giyeceği kıyafeti merak ederken, ünlü yıldız alışveriş için de ilgi çekici bir elbise seçti. Ondan geri kalmak istemeyen kardeşi Khloe de!

İki kardeşin hatlarını gözler önüne seren kıyafetleri de hayranları arasında tartışma yarattı.

Birçok kişi özellikle de Khloe Kardashian'ın kalçasının yapma olduğunu, kesinlikle bir estetik müdahaleden geçtiğini ileri sürdü.

Uzun süre fazla kilolarıyla mücadele eden Khloe Kardashian, sonunda istediği fiziksel görünüme kavuştu.

Ancak bu kez de bu görünüme kavuşmak için bir dizi operasyon geçirdiği iddialarıyla gündeme geldi.