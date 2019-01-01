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Alışverişe cebinde poşetle geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 15:59 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına başlandı.

Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM/TRABZON ,(DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına başlandı. Trabzon'da alışveriş yapıp, poşetleri ücret ödeyerek satın alanlar uygulamanın çevrenin korunması adına önemli olduğunu belirtti. Kentte, bir markette alışveriş yapan Mehmet Salih, poşet ücreti vermemek için, satın aldığı ürünleri cebinden çıkardığı naylon poşetlere doldurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı karar kapsamında alışverişlerde manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki plastik poşetler, bugün itibariyle 25 kuruş ücret karşılığında satılmaya başlandı. Tüm yurtta başlatılan uygulamaya Trabzon'da da uygulandı. Marketlerde görevliler, alışveriş yapmak için gelen müşterilerine kasada poşetlerin 25 kuruş olduğu konusunda uyarılarda bulunurken, bazı marketler de, kasa önüne uyarı kâğıtları astı. Kent sakinlerinin bazıları, market alışverişindeki ücretli poşet uygulamasını destek verirken, bazıları da uygulamada acele edildiğini söyledi. Market işletmecileri ise, uygulamayı olumlu bulanların yanı sıra, bazı vatandaşlardan da tepki aldıklarını söyledi. ‘VANDAŞLARI UYARIYORUZ’ Market sorumlusu olan Abdullah Çiçek, alınan karara uyduklarını belirterek, “Çıkan uygulama doğrultusunda müşterilerimizi bilinçlendirmek açısından, kasalarımızın önüne yazılar astık. Kasada bulunan kasiyerlerimiz de sözlü şekilde uyarılarda bulunarak uygulamaya geçmiştik. Bazı tepkiler de alıyoruz” dedi. 'POŞETLERİ STOKDADIK’ Alışveriş yapmak için markete gelen Mehmet Salih, marketten satın aldığı ürünleri cebinde taşıdığı poşete doldurdu. Yılbaşından önce poşet stokladığını anlatan Salih, çevre kapsamlı düşünüldüğünde uygulamanın doğru olduğunu belirterek,"Naylon konusunda çevreyi düşünürsek doğru bir uygulama ama biraz daha bir hazırlık aşaması olmalıydı. Damdan düşer gibi olmadı. Yılbaşından önce ücretsiz aldığımız poşetleri stokladık şimdi ise kullanıyoruz” diye konuştu. '4 POŞETE 1 LİRA VERDİM' Müşteri Vural Karadavut ise, uygulamanın doğaya katkı sağlayacaksa maddi külfetin düşünülmemesi gerektiğini belirtti. Karadavut, "Aslında olumlu buluyoruz. Özellikle doğa içinse daha olumludur. 4 tane poşete 1 lira verdim. Küçük bir meblağ olarak gözüküyor ama bunu yıla vurduğumuz zaman maddi olarak külfeti fazla olabilir. Doğaya katkı sağlayacaksa maddi külfeti düşünmeyiz. Annelerimiz fileleri örsün artık. Daha faydalı olur” dedi.

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