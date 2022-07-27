Alışverişe gitti, yatak odasına girince dünya başına yıkıldı: Cenazem ortada kalmasın istemiştim

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Uğurlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan Mustafa Kürüz (73), alışveriş yapmak için evinden ayrıldı. Bir süre sonra evine dönenen Kürüz, evindeki eşyalarının dağıtıldığını ve sakladığı 40 bin TL'sinin çalındığını gördü. Kürüz'ün suç duyurusunda bulunması üzerine eve gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

"BU PARAYI ÖLÜRSEM, CENAZEM ORTADA KALMASIN DİYE SAKLIYORDUM"

Yaşanan olayı anlatan Kürüz, eşinin vefat etmesinden sonra yalnız yaşamaya başladığını belirterek, "Başka kimsem yok. Sağ olsun komşularım benimle ilgileniyor, yardımcı oluyorlardı. Yaklaşık 1 hafta önce mutfak tüpünü değiştirmek için çarşıya gitmiştim. Eve geldiğimde salonda bulunan kanepenin yastıklarının yerde olduğunu gördüm. Sonra bahçeye açılan ve üzerinde sürgülü kilit olan kapının sürgüsünün kırıldığını fark ettim. Hemen aklıma yattığım odanın kapısı geldi.

Çarşıya giderken kapıyı kilitlemiştim ve anahtarında saklamıştım. Fakat yatak odasının kapısının açık olduğunu gördüm. İçeri girdim ve yaklaşık 40 bin TL paramı sakladığım çekyatı kaldırdığımda poşetin içinde olan paramın yerinde olmadığını gördüm. Hemen polise haber verdim. Emniyet güçleri evime gelerek ifademi aldılar. İnşallah tez zamanda param bulunur. Benim kimsem yok. Bu parayı da ölürsem, cenazem ortada kalmasın diye evde saklıyordum" dedi.

(İHA)

