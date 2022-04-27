Alışverişi kesmek için yılsonunu bekliyorlardı! 220 milyon sterlin değerinde Rus petrolü ithal ettiler

Paylaşılan verilere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşını başlatmasından bu yana İngiltere'ye 1,9 milyon varil petrol veya 257.000 ton petrol getirildi. İngiltere’ye 220 milyon sterline mal olan bu alışverişin, Greenpeace'teki çevre kampanyacıları tarafından izlenen Rusya'dan gelen petrol tankerleriyle ülkeye girdiği bildirildi.

BORİS JOHNSON DOĞRULADI

İngiliz hükümeti, Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rusya'ya karşı sert bir tutum sergiliyordu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir NATO zirvesinin ardından kimyasal silah kullanımının "kırmızı çizgi" olup olmadığı ile ilgili soruya, "Vladimir Putin barbarlıkla ilgili kırmızı çizgiyi çoktan aştı" diye yanıt vermişti. Putin'i Avrupa'yı doğal gaz ve petrol ile kendisine bağımlı kılan bir "uyuşturucu satıcısı"na benzeten Johnson, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini söylemişti.

İngiltere şimdi, Rus petrolünün ithalatını yılsonuna kadar sonlandırmayı planlıyor. Boris Johnson da, bu planı doğruladı. Hükümet, Rusya'nın sahip olduğu, işlettiği veya Rus bayraklı herhangi bir geminin İngiltere'ye girmesini zaten yasakladı.

''RUSYA'YA BAĞIMLI DEĞİLİZ''

Rusya ise, Birleşik Krallık yönetiminin Ukrayna'daki savaşa yönelik düşmanca tutumu nedeniyle, başta Boris Johnson olmak üzere eski ve yeni bazı bakanların Rusya'ya girişini yasaklamıştı. İngiltere ise, Ukrayna'da ön cephede savaşan Rus generallerin yanı sıra Rus ordusunu destekleyen şahıs ve işletmelere yönelik de yaptırım kararları almıştı.

Rusya'dan petrol ithalatına dair bir İngiliz hükümet sözcüsü "Yılsonuna kadar Rus petrolünün ülkeye akışını aşamalı olarak durduracağız ve bundan sonra mümkün olan en kısa sürede Rus sıvı doğal gaz ithalatını sonlandıracağız. İngiltere'nin gaz veya petrol arzı ile ilgili hiçbir sorunu yok ve Avrupa'nın aksine Rus enerji ithalatına bağımlı değiliz." dedi.



