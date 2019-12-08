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Alışverişler iyiliğe dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 21:09 | Son Güncelleme

TÜRK Eğitim Derneği'nin gelenekselleşen yılbaşı alışveriş şenliği 'Meşale Çarşısı', Ankara Swiss Otel'de kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TÜRK Eğitim Derneği'nin gelenekselleşen yılbaşı alışveriş şenliği 'Meşale Çarşısı', Ankara Swiss Otel'de kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinliğin hedefi, maddi durumu yeterli olmayan 100 çocuğa burs sağlamak.

Kurulduğu 1928 yılından bu yana tüzüğünde yer alan, 'maddi olanaksızlıklar içindeki başarılı öğrencilerin eğitimine destek olmak' ilkesi ile hareket eden Türk Eğitim Derneği, geleneksel etkinliği 'Meşale Çarşısı'nı başlattı. Birçok markanın ve ünlü tasarımcının ürünlerinin satışının yapıldığı etkinlikte, Uğur Batur müzayedesinin yanı sıra ödüllü çekilişler, sürpriz etkinlikler düzenlenecek. İki gün boyunca devam edecek olan etkinliğin davetlileri arasında ise pek çok ünlü isim yer alacak.

HEDEF 100 ÇOCUĞA BURS

TED gönüllü komitelerinden Sosyal Hizmetler Komitesi'nce yürütülen etkinlikten elde edilecek bağışlar, maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitime erişimi kısıtlı ancak başarısını kanıtlamış çocuklara umut olarak eğitime, sanata, spora dönüşecek ve onlarca çocuğun hayatına dokunacak. Komitenin bu yılki hedefi 100 çocuğa burs sağlamak.

'HEDEFİ TUTTURDUK'

Şenlik Komitesi Üyesi Nur Gül Sevim, "Burslu çocuklarımız için, çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunabilmek için bu Meşale Çarşısı düzenleniyor. Dördüncüsünü yapıyoruz. Yılbaşı öncesi çok güzel bir etkinlik, artık gelenekselleşti. Bu sene çok daha mutluyuz. İki gün olarak düzenleniyor. Hedefi tutturduk, hatta üstüne çıkmış durumdayız" dedi.

'BÜYÜK MUTLULUK OLDU BENİM İÇİN'

Meşale Çarşısı'nda alışveriş yapan Esra Bostancıoğlu, şenliği desteklediklerini belirterek, "Hem alışverişimizi yapıyoruz, hem de TED'in burslu çocuklarına faydamız dokunuyor. Çocukları burada gördük. Bağış yaptığım yerin kime gittiğini görüyorum birinci elden. En büyük mutluluk o oldu benim için. Alışverişim iyiliğe dokunuyor" diye konuştu.

Katılımcılar biletlerini Biletix'ten ya da etkinlik mekanının giriş kapılarından temin edebilecek.

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