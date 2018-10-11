Alışverişte 21 milyon dolar harcayan o isim kim?

Haciyevayı ele veren alışveriş merkezindeki yüklü harcamalarının yanında, Londra'nın en pahalı mahallelerinden Knightsbridge'deki 15 milyon dolar değerindeki ev ile Berkshire bölgesinde aldıkları golf merkezi.

55 yaşındaki kadın, ya bu kadar parayı nereden bulduğunu açıklayacak, ya da malvarlığını riske atacak.

Ancak Temmuz ayında Yüksek Mahkeme'de o sırada isimleri sadece "Bay ve Bayan A olarak" olarak bilinen bir çiftin duruşması düzenlendi.

GÜNDE 5,250 DOLAR DEĞERİNDE ALIŞVERİŞ 2013'te de çift, Zamira Haciyev'in yönetimindeki başka bir şirket üzerinden Berkshire'deki lüks bir golf kulübünü en az 10 milyon dolara satın almıştı.

Bundan 7 yıl önce de Britanya Virjin Adaları'ndaki bir şirket, çiftin adına Harrods alışveriş merkezinden dakikalarca uzaklıkta 15 milyon dolarlık evin ödemesini yaptı.

35 FARKLI KREDİ KARTI

Mahkemenin ulaştığı bilgilere göre Azeri kadın lüks mücevher, parfüm ve saat satan bir mağazada yaklaşık 200 bin dolar, Cartier lüks mücevher mağazasında 130 bin dolardan fazla harcamıştı. Buna ek olarak 2,400 dolarlık şarap faturaları ve erkeklere yönelik lüks ürünler için yaptığı 26 bin dolarlık harcama ortaya çıkarıldı.

Haciyeva tüm bu alışverişleri eşinin bankasına ait 35 farklı kredi kartı üzerinden yapmıştı.

Resmi belgeler, Haciyeva'nın 42 milyon dolar değerinde Gulfstream G550 model jet ile yine Harrods'ın otoparkında iki şahsi park alanı satın aldığına işaret etti.

