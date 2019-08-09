HABER

Alışverişte kaybolan Şevval'i zabıta buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 19:27 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde, ailesiyle birlikte çarşı merkezinde bayram alışverişi yapan Şevval Turgut (9), bir anda ortadan kayboldu.

Alışverişte kaybolan Şevval'i zabıta buldu

Engin ERTÜRK/BAŞKALE,(Van)-(DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, ailesiyle birlikte çarşı merkezinde bayram alışverişi yapan Şevval Turgut (9), bir anda ortadan kayboldu. Şevval, yaklaşık 2 saat sonra zabıta ekipleri tarafından bulundu.
Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Koçdağı Mahahallesi'nde yaşayan Şevval Turgut, ailesiyle birlikte bayram alışverişi için ilçe merkezine geldi. Ailesinin bir anlık dalgınlığı nedenıyle Şevval, ortadan kayboldu Kızının kaybolduğunu fark eden baba Cebrail Turgut, panikle her yerde aradı ancak bulamayınca zabıtaya bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, Şevval'i bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından minik Şevval, zabıta ekiplerince ilçe merkezinde bulundu. Şevval, babası Cebrail Turgut'a teslim edildi. Kızının bulunduğunu öğrenen baba kızına sarılırken, zabıtaya teşekkür etti.
FOTOĞRAFLI

Alışverişte kaybolan Şevval'i zabıta bulduAlışverişte kaybolan Şevval'i zabıta bulduAlışverişte kaybolan Şevval'i zabıta buldu

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Bakan Pakdemirli: Sokak aralarında kesim yapmayınBakan Pakdemirli: Sokak aralarında kesim yapmayın
Bakan Soylu, bayram trafiği tedbirlerini denetlediBakan Soylu, bayram trafiği tedbirlerini denetledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.