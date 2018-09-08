Alışverişteki tartışma kavgaya dönüştü

Güney Kore'de makyaj malzemesi satan bir mağazada iki kadın arasında başlayan tarışma kavgaya dönüştü. Mağazada Çinli turist ile Güney Koreli kadın birbirine girdi. Kadınlar mağazada kavga ederken o sırada bir adamın da kavgaya dahil olduğu görülüyor. Kısa süreli video sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Güney Kore'de gümrüksüz satış mağasında kayda geçen görüntü, Güney Koreli kadının Çinli kadının davranışlarından rahatsız olması ve sonrasında aniden kavgaya dönüşmesi sonucunda ortaya çıktı.
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