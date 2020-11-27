Alışverişten dönen kadın dehşeti yaşadı: Beni öldürebilirdi

Maltepe'de dün akşam saatlerinde market alışverişinin ardından evine dönen Hatice Türkoğlu (48), yolda yürürken tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Bir anda kendisini yerde bulan Türkoğlu'nun yüzü gözü yara bere içinde kaldı. Etrafta yetişenlerin yardımı ile kurtulan Türkoğlu, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Darp edildiğine ilişkin rapor alan Türkoğlu, önce karakola, ardından da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

'İNSANLAR TUTMAZSA BENİ ÖLDÜREBİLİRDİ'

Hatice Türkoğlu, "Marketten eve gidiyordum, hiç tanımadığım arkamdan bana saldırdı. Yani insanlar tutmazsa beni öldürebilirdi. Hiç tanımadığım bir insan evimin yakınında bana saldırdı. Arkadan sessizce yaklaşmış bana saldırmış. Hiç haberim yok, tanımıyorum. hiç görmedim. Ve beni yerlere vurdu. Sonra insanlar araya girdi. Belki beni öldürebilirdi. Bir şeyler mırıldanıyordu ama sesini alamadım. O anda şoktaydım. Şok geçiriyordum. Böyle bir şey beklemiyordum. Güvenli diye düşünüyordum yolları. Sonrasında kaçtı herhalde. Bilmiyorum. Oradan insanlar aldı kenara götürdü. Çok korkuyorum. Bu gece ilaçla uyudum." dedi.