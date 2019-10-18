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"Aliya dünya tarihine miras kalacak çok önemli bir şahsiyet"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:55 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti - Kurtulmuş: - "Aliya İzetbegoviç, 20. yüzyılda İslam dünyasından dünya tarihine miras kalacak çok önemli bir şahsiyettir"

SARAYBOSNA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in 20. yüzyılda İslam dünyasından dünya tarihine miras kalacak çok önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Kurtulmuş, merhum Boşnak lider İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, Aliya'nın büyük bir siyasi lider ve bilge bir kişilik olduğunu vurgulayarak, "Aliya İzetbegoviç, 20. yüzyılda İslam dünyasından dünya tarihine miras kalacak çok önemli bir şahsiyettir." ifadelerini kullandı.

Aliya'nın Doğu ile Batı arasında sıkışmış Müslüman bir topluluğu yeniden kendi kimliğiyle tanıştırdığını kaydeden Kurtulmuş, Boşnakların kıyamete kadar Balkanlar'da Müslüman bir millet olarak yaşaması temennisinde bulundu.

Bosna Hersek'in, Türkiye'nin kardeş ve dost ülkesi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Aliya İzetbegoviç'i Türkiye de Türkiye'deki dostları da unutmuyor. Kendisini her zaman rahmetle, minnetle, şükranla hatırlıyoruz." dedi.

Kurtulmuş, kabir ziyaretinin kendisine 19 Ekim 2003'te vefat eden merhum Boşnak liderin 16 yıl önceki cenaze törenini hatırlattığını belirterek, şunları söyledi:

"O gün tabiri caizse gök delinmiş gibi sağanak bir yağmur vardı. Buna rağmen on binlerce insan saatler süren cenaze töreninde onu yalnız bırakmadı. Hatta sadece Müslümanlar değil, başka ülkelerden gelen gayrimüslimler de onun şahsiyeti önünde cenaze töreni dolayısıyla saygıyla eğildiler."

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