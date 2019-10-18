"Aliya dünya tarihine miras kalacak çok önemli bir şahsiyet"

SARAYBOSNA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in 20. yüzyılda İslam dünyasından dünya tarihine miras kalacak çok önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Kurtulmuş, merhum Boşnak lider İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, Aliya'nın büyük bir siyasi lider ve bilge bir kişilik olduğunu vurgulayarak, "Aliya İzetbegoviç, 20. yüzyılda İslam dünyasından dünya tarihine miras kalacak çok önemli bir şahsiyettir." ifadelerini kullandı.

Aliya'nın Doğu ile Batı arasında sıkışmış Müslüman bir topluluğu yeniden kendi kimliğiyle tanıştırdığını kaydeden Kurtulmuş, Boşnakların kıyamete kadar Balkanlar'da Müslüman bir millet olarak yaşaması temennisinde bulundu.

Bosna Hersek'in, Türkiye'nin kardeş ve dost ülkesi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Aliya İzetbegoviç'i Türkiye de Türkiye'deki dostları da unutmuyor. Kendisini her zaman rahmetle, minnetle, şükranla hatırlıyoruz." dedi.