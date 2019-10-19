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Aliya İzetbegoviç vefatının 16. yılında anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 16.

Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 16. yıl dönümünde Kovaçi Şehitliği’ndeki kabri başında gerçekleştirilen törenle anıldı.
Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 16. yıl dönümünde Kovaçi Şehitliği’ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka, Demokratik Eylem Partisi (SDA) üst düzey yetkilileri ve Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç’un da katıldığı anma programında katılımcılar, Aliya İzetbegoviç’i dualarla andı.
8 Ağustos 1925 yılında Bosanski Şamats şehrinde doğan Aliya İzetbegoviç, 1946’da “Genç Müslümanlar” örgütüne üyeliği sebebiyle 3 yıl hapse mahkum edilmiş, 1983 yılında ise kaleme aldığı “İslam Deklarasyonu” nedeniyle 14 yıl hapse mahkum edilmiş ve 6 yıl sonra serbest kalmıştı. Hapisten çıktıktan sonra bugün de ülkedeki en güçlü siyasi partilerden olma biri olan Demokratik Eylem Partisi’nin (SDA) kurucuları arasında yer alan Aliya İzetbegoviç, 1992-95 yılları arasındaki Bosna savaşında etnik temizlik politikalarının hedefi olan Bosna Hersekli Müslümanların varoluş mücadelelerine liderlik etmişti. 1995’te sona eren savaşın ardından yapılan ilk seçimde Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı olan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003’te vefat etmişti. Siyasi liderliğinin yanı sıra saygın bir münevver de olan İzetbegoviç, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan çıkış reçeteleri sunan eserleriyle yeni nesillerin yoluna ışık tutan nadide liderlerden biri olarak hatırlanıyor.

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