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Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 16. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen: - "Aliya İzzetbegoviç dünyanın 'bilge lideri'ydi, zihinlerde ve gönüllerde hep böyle anılacak"

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, dünyanın "bilge lideri" olduğunu, zihinlerde ve gönüllerde hep böyle anılacağını belirtti.

Özen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'e, vefatının 16. yılında Allah'tan rahmet diledi.

Aliya İzzetbegoviç'i farklı ve değerli kılan unsurların şahsiyeti, adil kişiliği, taşıdığı yüksek ahlak ve karakter olduğunu söyleyen Özen, kendisinin, siyasette, devlet adamlığında, arkadaş ilişkilerinde gösterdiği sağlam kişilikle insanların dikkatini çektiğini vurguladı.

Karakterinin barındırdığı adalet duygusunun, dost düşman herkesi Aliya İzzetbegoviç'e hayran bıraktığını ifade eden Özen, "Aliya, 'Katil olmakla kurban olmak arasında seçim yapmak gerekirse biz kurban olmayı seçeceğiz.' ve 'Onlar bizim çocuklarımızı öldürdü, biz de onlarınkini öldürelim.' diyen askerlerine 'Onlar bizim öğretmenimiz değil' derken bu karakterini yansıtıyordu." dedi.

"Aliya'nın, ürettiği düşüncenin yaşayan bir örneği" olduğunun altını çizen Özen, "Kendisi birinci derecede vazgeçilmez olarak 5 temel kavramı savunuyordu. Bunlar İslami bir bilincin inşası, hukuk, özgürlük, ahlak ve eleştiriydi. Genelde dünyanın özelde de Müslümanların bu beş temel konuda yeniden düşünmelerini istiyordu. Onun zihninde insanlar hangi inanç ve felsefe mensubu olurlarsa olsunlar özgürce bir arada yaşayabilirlerdi. 'Böyle bir dünya yoksa bunu biz inşa etmeliyiz.' anlayışı hakimdi." diye konuştu.

"Aliya'nın, dünyanın 'bilge lideri' olduğuna, zihinlerde ve gönüllerde hep böyle anılacağına" işaret eden Özen, şunları kaydetti:

"Halkı ve dünya barışı için verdiği onurlu mücadeleyle aslında yalnızca Bosna'nın değil, barışı unutanların, özgürlüğü tanımayanların, soykırımı demokrasi zannedenlerin de gönüllerin lideriydi. Aliya hiçbir zaman liderlik hırsı taşımadı, siyasi makamlara kendiliğinden talip olmadı. Hayatı boyunca İslam ve Batı kültürlerini anlamak için çabaladı. Eşsiz bir sentez kurarak dünyaya entelektüel bir bakış açısı kazandırdı. Toplumu için bir okuldu, Bosna halkının en büyük şansıydı."

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