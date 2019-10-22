Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 16. yılı

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, dünyanın "bilge lideri" olduğunu, zihinlerde ve gönüllerde hep böyle anılacağını belirtti.

Özen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'e, vefatının 16. yılında Allah'tan rahmet diledi.

Aliya İzzetbegoviç'i farklı ve değerli kılan unsurların şahsiyeti, adil kişiliği, taşıdığı yüksek ahlak ve karakter olduğunu söyleyen Özen, kendisinin, siyasette, devlet adamlığında, arkadaş ilişkilerinde gösterdiği sağlam kişilikle insanların dikkatini çektiğini vurguladı.

Karakterinin barındırdığı adalet duygusunun, dost düşman herkesi Aliya İzzetbegoviç'e hayran bıraktığını ifade eden Özen, "Aliya, 'Katil olmakla kurban olmak arasında seçim yapmak gerekirse biz kurban olmayı seçeceğiz.' ve 'Onlar bizim çocuklarımızı öldürdü, biz de onlarınkini öldürelim.' diyen askerlerine 'Onlar bizim öğretmenimiz değil' derken bu karakterini yansıtıyordu." dedi.

"Aliya'nın, ürettiği düşüncenin yaşayan bir örneği" olduğunun altını çizen Özen, "Kendisi birinci derecede vazgeçilmez olarak 5 temel kavramı savunuyordu. Bunlar İslami bir bilincin inşası, hukuk, özgürlük, ahlak ve eleştiriydi. Genelde dünyanın özelde de Müslümanların bu beş temel konuda yeniden düşünmelerini istiyordu. Onun zihninde insanlar hangi inanç ve felsefe mensubu olurlarsa olsunlar özgürce bir arada yaşayabilirlerdi. 'Böyle bir dünya yoksa bunu biz inşa etmeliyiz.' anlayışı hakimdi." diye konuştu.