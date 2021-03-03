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Aliye ve Zerda'nın genç yıldızıydı! İşte güzel oyuncu Derya Artemel'in son hali...

03.03.2021 09:22 | Son Güncelleme:
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Aliye ve Zerda'nın genç yıldızıydı! İşte güzel oyuncu Derya Artemel'in son hali...

Bir döneme damga vuran Aliye ve Zerda dizilerinde yer alan ünlü oyuncu Derya Artemel'in inanılmaz değişimi şaşırttı. İşte uzun süredir ekranlarda görünmeyen başarılı oyuncunun son hali...

ATV ekranlarına bir dönem damga vuran efsane diziler Aliye ve Zerda'da yer alan güzel oyuncu Derya Artemel takipçilerini şaşırttı.

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Uzun süredir ekranlarda yer alamayan yıldız oyuncunun son hali ise gündem oldu.

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Sempatikliği ve güzelliğiyle ekranların favori yıldızlarından olan ünlü oyuncu Derya Artemel, adından oldukça söz ettirmişti.

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Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alan Derya Artemel, 2002 yılında oynadığı ‘’Zerda’’ isimli dizide boy gösterdi. Aynı yıllarda ‘’ Aliye ‘’ isimli dizide de Nejat İşler ve İlhan Şeşen ile beraber oynadı.

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Televizyon dizilerinde başarılı bir iş ortaya koyan Derya Artemel, Organize İşler isimli sinema filminde de yer aldı.

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Ardından gelen yıllarda ise Seher Vakti, Fikrimin İnce Gülü, Yol Arkadaşım ve Bitmeyen Şarkı gibi yapımlarda izleyici karşısına yer aldı.

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Ünlü tiyatrocu Memetcan Diper ile mutlu bir evlilik yapan ünlü oyuncu şu sıralar dünyaya yeni gelen bebeğiyle ilgileniyor.


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