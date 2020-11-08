Aliyev: 28 yıldır işgal altında olan Şuşa kurtarıldı

Ermenistan tarafı bu açıklamayı yalanladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Şuşa kentini geri aldıklarını duyurdu. Aliyev ulusa sesleniş yaptığı konuşmasında "28 yıldır işgal altında olan Şuşa kurtarıldı. Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" dedi.

Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük kenti olan Şuşa, bölgenin en büyük kenti olan Stepanakert/Hankendi'nin 15 kilometre güneyinde bulunuyor. Kentin her iki taraf açısından da kültürel ve stratejik önemi büyük.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gelişmeyle ilgili bir Twitter mesajı yayınladı. Çavuşoğlu mesajında "Azerbaycan'ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa'nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şula'da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan!" dedi.

Aliyev'in açıklaması Ermenistan tarafından yalanlandı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Şuşa yakınlarında yoğun çatışmalar olduğunu açıklamış çatışmalarda 4 tank, 20 zırhlı araç, 11 zırhsız araç ve 2 insansız hava aracı imha ettiklerini duyurmuştu.