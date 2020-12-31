Aliyev: Azerbaycan'ı Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlayacak demiryolu inşasına başlanıyor

Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye'ye yönelik lojistik bir hat için Ermenistan sınırından geçecek bir demiryolu inşa edileceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yapılan ortak basın toplantısında, demiryolunun Ermenistan sınırındaki Horadiz kasabasından Zangilan'a uzanacak bir hat üzerinde planlandığını söyledi.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, demiryolunun yapımının en fazla 2 yıl süreceğini belirten Aliyev, "Ancak bu tarihi beklemememiz gerektiğini ve malların Horadiz'e trenle oradan da tırlarla taşınabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara son veren ve 10 Kasım'da imzalanan barış anlaşmasına atıfta bulunan Aliyev, "Böylelikle anlaşmanın önemli bir parçası olan Nahçıvan Koridoru'nun açılışı hayata geçirilecek" dedi.

Aliyev, söz konusu ticari yolda hangi ürünlerin taşınacağına ilişkin ise bilgi vermedi. Petrol ve doğal gaz ile birlikte şeker, mey ve metal Azerbaycan ihracatında büyük bir ağırlık oluşturuyor.