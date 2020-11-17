Aliyev: Dağlık Karabağ'a özel statüyü müzakere etmeyiz

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusuyla Ermeni milisler arasındaki çatışmaları sona erdiren ateşkesin ardından siyasi görüşme trafiği hız kazanıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Rusya'dan, Türkiye'nin rolü dahil olmak üzere, ateşkes anlaşmasındaki belirsizlikleri açıklığa kavuşturmasını istedi. Çarşamba günü Fransız ve ABD'li diplomatların Moskova'da görüşmelerde bulunacaklarını belirten Le Drian, "Göçmenler, ateşkesin hudutları, Türkiye'nin varlığı, savaşçıların geri dönüşü ve Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili müzakereler gibi konulardaki belirsizlikleri gidermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Minsk Grubu'nun Rusya dışındaki diğer eş başkanları ABD ve Fransa'nın Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da oynadığı role eleştirel baktığı biliniyor. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, anlaşmayla ilgili Rusya ile açıklığa kavuşturulması gereken pekçok nokta olduğunu belirterek "buna Türklerin rolünün de dahil olduğunu" söyledi.

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