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Aliyev: Ermenistan Karabağ'dan çıkış takvimi sunmalı

05.10.2020 17:52 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ateşkes için koşullarını sıraladı.

Aliyev Ermenistan'dan işgal ettiği bölgelerden çıkış için somut takvim sunmasını, uluslararası toplumdan da garanti istedi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da Ermeni milislerle yaşanan çatışmaların durdurulması için koşullarını sıraladı. TRT Haber'e konuşan Aliyev, Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altındaki bölgeleri geri aldığı bir dönemde salt ateşkes çağrılarının gerçekçi olmadığı mesajı vererek Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan geri çekileceğine dair ciddi garantiler verilmeden ateşkesin söz konusu olmayacağını söyledi.

Somut takvim ve garanti talebi

Kendilerine 30 yıldır verilen sözlerin tutulmadığını belirten Aliyev, ateşkes için dört şart sıraladı. Ermenistan Başbakanı'nın bir yıl önce 'Dağlık Karabağ Ermenistan'dır' şeklindeki sözleri nedeniyle Azerbaycan halkından özür dilemesini, 'Karabağ Ermenistan değildir' demesini talep eden Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve silahlı kuvvetlerini hangi günde hangi bölgeden çekeceğine dair somut beyanda bulunmasını şart koştu. Aliyev, bu takvimin Minsk grubu eş başkanları tarafından da tasdik edilmesi ve kendilerine uluslararası garantiler verilmesi gerektiğini kaydetti.

Aliyev, Ermeni tarafının takvime uymaması durumunda ateşkese riayet etmeyeceklerini de vurguladı.

"Ara versek karşı taraf toparlanacak"

Ermenistan ve yurt dışındaki Ermeni diasporasının Dağlık Karabağ meselesini küresel bir sorun haline getirmeye çalıştığını savunan Aliyev, Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakları geri alırken "sakın ileri gitmeyin, ara verin" çağrıları yapılmasını eleştirerek "Muharebenin kuralları, kanunları var. Her günün önemi var. Biz ara versek karşı taraf toparlanacak" tepkisini verdi.

"Türk SİHA'ları can kayıplarını azalttı"

Dağlık Karabağ meselesinde ve son çıkan çatışmalarda Türkiye'nin rolüne de değinen Aliyev, Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Azerbaycan ordusunu büyük ölçüde güçlendirdiğini, büyük imkanlar sağladığını ve can kayıplarını azalttığını kaydetti.

Türkiye'nin Azerbaycan'a destek veren net tavrının birçok başka aktöre uyarı olduğunu belirten Aliyev, "Türkiye bu işlerde faal olmalıdır… Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır" diye konuştu.

"Rusya mesuliyetli bir ülke gibi tavır gösteriyor"

Rusya'nın tavrını da öven Aliyev, iki ülke arasında yüksek seviyede ilişkiler bulunduğunu belirterek "Rusya mesuliyetli ve büyük ülke gibi tavır gösteriyor. Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor. Herhangi bir tarafı tutma söz konusu değil. Ermenistan bunu çok umut ediyordu" dedi.

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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