Aliyev: Ermenistan Karabağ'dan çıkış takvimi sunmalı

Aliyev Ermenistan'dan işgal ettiği bölgelerden çıkış için somut takvim sunmasını, uluslararası toplumdan da garanti istedi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da Ermeni milislerle yaşanan çatışmaların durdurulması için koşullarını sıraladı. TRT Haber'e konuşan Aliyev, Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altındaki bölgeleri geri aldığı bir dönemde salt ateşkes çağrılarının gerçekçi olmadığı mesajı vererek Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan geri çekileceğine dair ciddi garantiler verilmeden ateşkesin söz konusu olmayacağını söyledi.

Somut takvim ve garanti talebi

Kendilerine 30 yıldır verilen sözlerin tutulmadığını belirten Aliyev, ateşkes için dört şart sıraladı. Ermenistan Başbakanı'nın bir yıl önce 'Dağlık Karabağ Ermenistan'dır' şeklindeki sözleri nedeniyle Azerbaycan halkından özür dilemesini, 'Karabağ Ermenistan değildir' demesini talep eden Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve silahlı kuvvetlerini hangi günde hangi bölgeden çekeceğine dair somut beyanda bulunmasını şart koştu. Aliyev, bu takvimin Minsk grubu eş başkanları tarafından da tasdik edilmesi ve kendilerine uluslararası garantiler verilmesi gerektiğini kaydetti.