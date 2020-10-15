Aliyev Fransız Televizyonununda Macron'u Yalanladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Suriyeli cihatçılar Bakü'ye geçirildi" sözlerini yalanlayarak, "Macron bana tek bir delil dahi sunamadı" dedi. Aliyev, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın "Türkiye askeri olarak Azerbaycan'a destek veriyor" iddialarının da “yalan haber” olduğunu söyledi. Hiçbir zaman sivil hedefleri bilerek vurmadık Fransız devlet televizyonu, uluslararası haber kanalı France 24'e verdiği söyleşide Aliyev, Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin sürüp-sürmeyeceğine Ermenistan tarafının karar vereceğini söyledi. Azerbaycan olarak ateşkese saygı duyacaklarını ancak Ermenistan'ın saldırılarını da yanıtsız bırakmayacaklarını dile getirdi. Aliyev, askeri hedefleri vurmaya devam ettiklerini ancak hiçbir zaman sivil hedefleri bilerek vurmadıklarını, yalnızca askeri noktaları hedef aldıklarını da ekledi. İlham Aliyev, Karabağ'daki Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırı iddialarını da araştırdıklarını söyledi.

Aliyev: “Ermeniler mescit tahrip etti, içine domuz koydu”

“Azerbaycan, dini hoşgörüye çok büyük önem vermektedir. Papa Francis, Bakü'yü ziyaret ettiğinde, Azerbaycan'daki kültürler arası yüksek diyalog seviyesini açıklıkla dile getirdi. Sanırım Bakü'nün merkezindeki Ermeni kilisesini gördünüz. Biz bu kiliseyi Ermeni halkının mirası olarak görüyoruz. Restore ettik, 5.000’den fazla Ermenice eski kitabı koruyoruz. Kendileri yapıp Azerbaycan'ın üzerine mi atıyorlar, yoksa öyle bir saldırı gerçekten oldu mu, emin değiliz. Bunu soruşturuyoruz. Ama diğer taraftan, Ermeniler'in Fuzuli ve Şuşa mescitlerini tahrip ettikleri, içine domuz koyarak bütün Müslümanlar'ın duygularıyla oynadıklarını da söylemek lazım. Biz intikam alıyoruz demiyorum. Ama biz hiçbir dini, tarihi mekanları hedef almıyoruz. Eğer bu doğruysa, bir hatadır." Azerbaycan'ın Fransa'nın "tarafsızlığını kaybettiği için arabuluculuktan çekilmesi" isteğinin hatırlatılması üzerine Aliyev, bu konuyu Fransa Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüklerini ve diplomatik çabalar sonucu durumu kontrol altına almayı başardıklarını söyledi. Fransız Dışişleri Bakanı'nın Fransa'nın tarafsız kalması yönünde açıklama yaptığını vurgulayan Aliyev, "Bu konu çözüldü ve bizim için bu sayfa kapanmıştır" dedi.

"Macron kanıt gösteremedi"