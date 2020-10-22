Aliyev: "Karabağ'da Ermeniler'e Kültürel Özerklik Verilebilir"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ’daki Ermeniler’e “kültürel özerklik” verilmesi görüşünü reddetmediklerini söyledi.

Rus RIA haber ajansına göre, Aliyev ayrıca bölgeye gözlemci ve barış gücü birlikleri gönderilmesine karşı olmadıklarını ancak Azerbaycan yönetiminin de kendi şartları olacağını belirtti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana uzlaşmazlık konusu olan ve 27 Eylül’de çatışmaların yeniden alevlendiği Dağlık Karabağ ile ilgili uluslararası görüşmeler sürüyor.

Bu çerçevede Azeri ve Ermeni dışişleri bakanları Cuma günü Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşecek. Görüşme öncesinde iki bakan Moskova’yı ziyaret etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da dün Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) ve NATO yetkilileriyle biraraya geldi. Görüşmeler sırasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın Dağlık Karabağ ile ilgili uzlaşmazlıkta herhangi bir tarafın yanında olmadığını söyledi. Stoltenberg her iki tarafa da ateşkese uyma çağrısı yaptı. Sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Stoltenberg barışçı bir çözüm için harekete geçilmesi gerektiğini, Minsk Grubu'nun gözetiminde yürütülen müzakerelerin de büyük önem taşıdığını belirtti.