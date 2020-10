Aliyev: Kelbecer ve Gubatlı'nın bir kısmı işgalden kurtarıldı

Azerbaycan’ın işgalci Ermenistan’a yönelik başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri ve cephe bölgesinde bulunan birliklerin komutanlarıyla toplantı gerçekleştirildi.

Savunma Bakanlığı’nın Komuta Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aliyev, ”Savaş yaklaşık bir aydır devam ediyor. Bu dönemde ülkemiz savaş alanında büyük başarılar elde etti. Her gün cepheden iyi haberler geliyor. Gün içerisinde savaş bölgelerindeki operasyonlar hakkında düzenli olarak bilgilendirilmekte ve tarafımdan gerekli talimatlar verilmektedir. Neredeyse her saat farklı bölgelerdeki olaylar hakkında bilgi alıyorum. Savunma Bakanlığı ve diğer kurumlar beni bilgilendiriyor. Her gün operasyonel toplantılar yapılmaktadır. Kısacası durum tam kontrol altında. Bu dönemde işgal edilen topraklarımızın bir kısmı işgalcilerden kurtarıldı. 100’den fazla yerleşim yeri şehirler ve köyler işgalcilerden kurtuldu. Azerbaycan bayrağı kurtarılmış şehirlerimizde ve köylerimizde çoktan dalgalanıyor. Bugün Azerbaycan askerleri ve subayları düşmana savaş alanında ders veriyor, düşmanı topraklarımızdan kovuyor. Kan döküyoruz, şehit veriyoruz, askerlerin yanı sıra siviller de şehit oluyor. Ermenistan savaş alanında bize karşı duramıyor ve her zaman olduğu gibi yerleşim ve sivil alanlarımıza ateş ediyor. Bu korkakça saldırılar sonucu 60’tan fazla sivil hayatını kaybetti ve yaklaşık 300 kişi yaralandı” dedi.