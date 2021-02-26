Aliyev: Türk ordusunun küçük modelini oluşturacağız!

Aliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama sürecine, dünyada bu konuda yaşanan adaletsizliğe de işaret ederek "Bizim aşı almaya paramız var. Peki parası olmayan ülkeler ne yapsın?" dedi.

Aliyev, video konferans yöntemiyle yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dört saatten fazla süren toplantıda 35 gazetecinin 50'den fazla sorusuna yanıt veren Aliyev, Hocalı Katliamı, Dağlık Karabağ savaşı, Ermenistan'daki durum, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Aliyev, artık savaşın bittiğine dikkati çekerek "Sürdürülebilir barış istiyoruz. Düşmanlık sayfasını kapatmak için bu tek yoldur. Barış herkese, Ermenistan'a da fayda sağlayacaktır. Ermenistan bunu anlamalı. Ermenistan'dan gelecek en ufak bir intikam adımı Azerbaycan tarafından ağır karşılık bulacaktır." uyarısında bulundu.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusla hiçbir sorunları olmadığını, onları kendi vatandaşları olarak gördüklerini belirten Aliyev, gelecekte Azerbaycan ve Ermeni halklarının birlikte yaşamasının mümkün olacağını ifade etti.

Aliyev, "savaş sonrası dönemde çok önemli bir araç olarak hizmet verecek kuruluş" şeklinde nitelendirdiği Türk-Rus Ortak Merkezi'nin bölgenin istikrarını korumak için önemli etken olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE OLUMLU ROL OYNUYOR"

Türkiye ile ilişkilerine ve savaş döneminde Ankara'dan kendilerine verilen desteğe konuşmalarında geniş yer ayıran Aliyev, "Bize verilen siyasi ve manevi destek hem bize güç sağladı hem de bazıları için güçlü mesaj oldu. Türkiye bugün dünya çapındaki güç merkezi gibi tüm bölgelerde çok olumlu rol oynuyor." ifadelerini kullandı.