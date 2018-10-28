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Aliyev'den Erdoğan'a kutlama mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 21:40 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - "Türkiye, dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerde aktif rol alarak kararlı tutum sergilemektedir. Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliğinin, ilişkilerimizin temelini oluşturan ittifak ve stratejik ortaklığımızın bundan sonra da başarılarımızın ana faktörü olacağına inanıyorum"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan ve Türk halkını kendi ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, bugünün Türkiye'sinin dünyanın öncü ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen reform ve büyük ölçekli altyapı projelerinin ülkenin ekonomik gücünü artırmaya hizmet ettiğini belirten Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerde aktif rol alarak kararlı tutum sergilemektedir. Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliğinin, ilişkilerimizin temelini oluşturan ittifak ve stratejik ortaklığımızın bundan sonra da başarılarımızın ana faktörü olacağına inanıyorum. Size işlerinizde başarılar, kardeş Türk halkına daimi barış ve refah diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan

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