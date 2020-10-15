Aliyev'den Ermenistan'a gözdağı: Tamamını geri alırız

Türkiye ise Terter'e yönelik saldırıyı kınadı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NTV televizyonuna yaptığı açıklamada, şu an Dağlık Karabağ'daki beş büyük bölgeden ikisinde Azeri ordusunun kontrolü ele geçirdiğini ve Ermenistan işgal ettiği yerlerden belli bir zaman diliminde çekilmeyi kabul etmezse Dağlık Karabağ'ın tamamını geri alacaklarını söyledi.

Erivan'ın olumsuz tavrını sürdürmesi durumunda bu doğrultuda ilerleyeceklerini belirten Aliyev, Ermenistan'ın "kurtarılan toprakları yeniden ele geçirme girişimlerine" de son vermesi gerektiğini ifade etti.

Azeri lider, Rusya'nın Dağlık Karabağ'a askeri gözlemciler yerleştirilmesi teklifiyle ilgili olarak da, böyle bir adımın, çatışmaların sonuna doğru tartışılabileceğini ve Azerbaycan'ın onayını gerektirdiğini söyledi.

Aliyev, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise Azerbaycan ordusunun altı köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev'in yardımcısı Hikmet Haciyev de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın top ateşinde Azerbaycan'ın Terter bölgesindeki bir cenaze törenine katılan üç Azeri sivilin hayatını kaybettiğini, üç kişinin de yaralandığını duyurdu.