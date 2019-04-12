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Aliyev’den Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Matviyenko’ya ‘dostluk ödülü’

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 14:21 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’ya yüksek devlet ödülü olan ‘dostluk ödülü’nü verdi.Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’ya yüksek devlet ödülü olan ‘dostluk ödülü’nü verdi.
Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le bir araya geldi. Aliyev, Valentina Matviyenko’yu başkanlık binasında ağırladı. İkili görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye geçildi.
Toplantıda Matviyenko, Aliyev’le her iki devlet arsında olan ilkleri, aynı zamanda Güney Kafkasya’daki sorunları görüştü. Matviyenko, Azerbaycan ile Rusya arasındaki işbirliğinin ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesine özel katkılarından dolayı Aliyev tarafından ödüllendirildi. Görüşmede Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ‘dostluk ödülü’nü Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’ya sundu. Matviyenko, "Bu yüksek ödül için içtenlikle teşekkür ederim, benim için büyük bir onur. Delegasyonumuzun tüm üyeleri gibi, eyaletler arası ilişkilerin gelişiminin önemini istiyorum. İlişkilerimizin gelişmesi için her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ sorunu görüşüldü
Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Azerbaycan Cumhurbaşkan İlham Aliyev’le Dağlık Karabağ sorununu da konuştuklarını ifade etti. Matviyenko, "Bu konunun çözümü çok önemlidir. Büyük bir politik ve diplomatik başarı olur. Dağlık Karabağ ihtilafına askeri bir çözüm bulunmuyor. Bu sorun sadece barış ve diplomatik yolla çözülebilir. Rusya ayrıca arabulucu olarak uzlaşmaya varmak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Bu nedenle, Rusya’nın Dağlık Karabağ çatışması konusundaki konumu çok açık ve tutarlı" diye konuştu.
Başkent Bakü’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Matviyenko önceki gün Azerbaycan Millet Meclisi Başkanı Oktay Asadov ile görüşmüştü.

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