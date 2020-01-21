Alkoçlar’dan Konyaaltı Sahil Projesi’nin iptali açıklaması

Konyaaltı Sahil Projesinin Antalya Büyükşehir belediyesi Encümen kararı ile iptalinin ardından ALKOÇLAR ve ALSE Grup Ceo’su Turan Toprak’tan açıklama geldi. Toprak, bugüne kadar Büyükşehir Belediyesine karşı tüm mükellefiyetlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğini belirterek, "Alınan tek taraflı kararın uygulanması ilgili mahkemelerin dava süreci sonunda vereceği kararla geçerli olabilecektir" dedi.

Bugün Antalya Büyükşehir belediye başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Konyaaltı Sahil projesi ihalesinin belediye Encümen kararı ile tek taraflı olarak fesih edildiğinin öğrenildiğini söyleyen Toprak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ALKOÇLAR ve ALSE Grup arasında yapılan 20.04.2018 tarihli kira sözleşmesinin tamamen ihale şartnamesine uygun toplamda 28 yıl süreli olup, bugüne kadar Büyükşehir Belediyesine karşı tüm mükellefiyetlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğini kaydetti.

"Mahkeme karar verir"

Ortaklık ve tüm kiracı işletme paydaşların sözleşme şartlarına uygun faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Turan Toprak, "Kusurumuz olmadan tek taraflı yapılan iptal ve oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu sonucu uğrayacağımız ticari itibar kaybı için ayrıca dava açılacağı gibi, söz konusu idare tarafından alınan tek taraflı kararın uygulanması ilgili mahkemelerin dava süreci sonunda vereceği kararla geçerli olabilecektir" dedi.