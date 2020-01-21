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  4. Alkoçlar’dan Konyaaltı Sahil Projesi’nin iptali açıklaması

Alkoçlar’dan Konyaaltı Sahil Projesi’nin iptali açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Konyaaltı Sahil Projesinin Antalya Büyükşehir belediyesi Encümen kararı ile iptalinin ardından ALKOÇLAR ve ALSE Grup Ceo’su Turan Toprak’tan açıklama geldi.

Alkoçlar’dan Konyaaltı Sahil Projesi’nin iptali açıklaması

Konyaaltı Sahil Projesinin Antalya Büyükşehir belediyesi Encümen kararı ile iptalinin ardından ALKOÇLAR ve ALSE Grup Ceo’su Turan Toprak’tan açıklama geldi. Toprak, bugüne kadar Büyükşehir Belediyesine karşı tüm mükellefiyetlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğini belirterek, "Alınan tek taraflı kararın uygulanması ilgili mahkemelerin dava süreci sonunda vereceği kararla geçerli olabilecektir" dedi.
Bugün Antalya Büyükşehir belediye başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Konyaaltı Sahil projesi ihalesinin belediye Encümen kararı ile tek taraflı olarak fesih edildiğinin öğrenildiğini söyleyen Toprak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ALKOÇLAR ve ALSE Grup arasında yapılan 20.04.2018 tarihli kira sözleşmesinin tamamen ihale şartnamesine uygun toplamda 28 yıl süreli olup, bugüne kadar Büyükşehir Belediyesine karşı tüm mükellefiyetlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğini kaydetti.

"Mahkeme karar verir"
Ortaklık ve tüm kiracı işletme paydaşların sözleşme şartlarına uygun faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Turan Toprak, "Kusurumuz olmadan tek taraflı yapılan iptal ve oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu sonucu uğrayacağımız ticari itibar kaybı için ayrıca dava açılacağı gibi, söz konusu idare tarafından alınan tek taraflı kararın uygulanması ilgili mahkemelerin dava süreci sonunda vereceği kararla geçerli olabilecektir" dedi.

"Kararın siyasi olduğunu düşünüyoruz"
Toprak, "Ortaklığımızı ve proje kapsamında kiracı olarak faaliyet gösteren işletmecileri mağdur etmeye, Türkiye’nin 70 yıllık Turizm markası Alkoçlar tarafından profesyonelce işletilen bu projeyi, tekrar eski metruk haline geri döndürmeye kimsenin hakkı olmadığı gibi yapılan işlem Hukuka aykırıdır. Siyasi olduğunu düşündüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanlığının bu haksız tasarrufu, gerek bizlere gerekse işletmecilerimize karşı işlenmiş, birçok yasanın ihlal edildiği nitelikte bir suçtur ve mağduriyet oluşturmuştur. Büyükşehir Belediye başkanlığının ortaklığımız aleyhine yapmış olduğu her türlü yasal dayanaktan yoksun, bu tek taraflı eylemine karşı, tarafımızdan tüm yasal süreçler başlatılacak olup, konunun adli makamlar nezdinde kısa sürede hakkaniyetle neticeleneceğine inancımız sonsuzdur. Ortaklığımız, tüm işletmelerimiz ve 3 bin çalışanımızla, Antalya halkına hizmet vermeye devam ettiğimizi tüm kamuoyuna duyurulur" diye konuştu.

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