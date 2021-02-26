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Alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

26.02.2021 21:12 | Son Güncelleme:
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Bolu’da alkol alan arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, saat 19.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi.

Bolu’da alkol alan arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur S.’ye ait evde alkol alan Emre T. ve Soner S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 arkadaş arasında bıçaklı kavga başladı. Kavgada Emre T., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yerde kaldı.
Kavganın devam ettiği sırada eve gelen başka bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan Emre T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan Soner S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülürken, sinir krizi geçirerek fenalaşan Uğur S., ambulansla hastaneye götürüldü. 3 yerinden bıçaklanan Emre T.’nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavganın dehşeti apartmanın duvarlarına yansıdı. Olayın yaşandığı dairenin dışındaki duvarlar adeta kanla boyanmış hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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