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Alkol alan babasına sinirlenen çocuk, babasını vurdu!

29.11.2024 00:53
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, büfeden alkol alırken gördüğü babasını silahla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan babanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken 16 yaşındaki çocuk ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alkol alan babasına sinirlenen çocuk, babasını vurdu!

Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 16 yaşındaki H.K., babası Hüseyin K.’yi (37) büfeden alkol alırken gördü. Büfenin içerisine giren H.K. ile babası Hüseyin K. arasında alkol tartışması yaşandı.

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TOKAT ATAN BABASINI VURDU

İddiaya göre baba Hüseyin K., alkol almasına karşı çıkan oğluna tokat attı. Eve giden H.K., yanına silah alıp tekrar tekel bayisine döndü. Babasını dışarı çağıran H.K., ateş ederek vurdu.

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BABANIN DURUMU AĞIR, ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan babaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ile olay yerine giden polis ekipleri yaptı. Çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan babanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken 16 yaşındaki çocuk ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
alkol Şanlıurfa baba
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