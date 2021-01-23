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Alkol alan genç denize atladı, polis kurtardı

23.01.2021 01:56 | Son Güncelleme:
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Alkol alan genç denize atladı, polis kurtardı

Zonguldak’ta psikolojik sorunları olan ve alkollü olduğu öğrenilen Eda A.

Zonguldak’ta psikolojik sorunları olan ve alkollü olduğu öğrenilen Eda A. İsimli genç kız kayalıklara çıkarak denize atladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis memuru kızı kurtararak kıyaya çıkarttı.
Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi. Alkollü ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Eda A.(26) isimli genç kız kayalıklardan denize atlayarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede arama çalışması başlattı. Çevrede arama yapan polis ekipleri denizde Eda A’yı fark ederek denize atlayıp kurtararak kıyıya çıkarttı. Bölge sevk edilen 112 sağlık ekipleri Eda A’ya olay yerinde ilk müdahale yaparak Atatürk Devlet Hastanesi Ek binaya götürdü. Genç kızın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkol alan genç denize atladı, polis kurtardı

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