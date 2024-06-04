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  4. Alkol aldı, cami cami gezip Kur'an-ı Kerim'leri yırttı

Alkol aldı, cami cami gezip Kur'an-ı Kerim'leri yırttı

04.06.2024 13:20
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Eskişehir'de alkol aldıktan sonra girdiği iki camide 'Kur’an-ı Kerim'leri yırtan Muhammed Enes S. (25), gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin 1.81 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkol aldı, cami cami gezip Kur'an-ı Kerim'leri yırttı

Eskişehir'de yaşayan Muhammed Enes S., dün akşam alkollü halde Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'ndeki Beyazıt Camisi'ne girdi. Dolaplardaki Kur'an-ı Kerim'lere yırtarak zarar veren şüpheli, daha sonra Arifiye Mahallesi'ndeki tarihi Reşadiye Camisi'ne de girdi.

KUR'AN-I KERİM'LERİ YIRTTI

Muhammed Enes S., burada da Kur'an-ı Kerim'leri yırttı. Durumu fark edenler, polise ihbarda bulundu.

CAMİ ÇIKIŞI GÖZALTINA ALINDI

Adrese gelen polis ekipleri, cami çıkışında Muhammed Enes S.'yi gözaltına aldı.

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ALKOLLÜ ÇIKTI

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin 1.81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından ifadesi alınan Muhammed Enes S., işlemlerinin ardından 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Eskişehir cami
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