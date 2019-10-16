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Alkol aldıkları arkadaşını öldüren şahıslar, cesedi taşırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde beraber alkol aldıkları arkadaşını darp ederek öldüren 2 şahıs, öldürdükleri arkadaşının cesedini taşımaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay, dün Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Plajyolu Caddesi’nde meydana geldi.

Alkol aldıkları arkadaşını öldüren şahıslar, cesedi taşırken yakalandı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde beraber alkol aldıkları arkadaşını darp ederek öldüren 2 şahıs, öldürdükleri arkadaşının cesedini taşımaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Plajyolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanda ceset bulunduğu ihbarını alan ekipler, olay yerine intikal etti. Apartmanın bahçesine giren ekipler, yerde bulunan cesetle karşılaştı. Ekipler, tarafından cesedin yanında bulunan S.C. (34) ve O.B. (50)’yi durumdan şüphelenerek gözaltına aldı. Kenan Tunç (37) isimli vatandaşa ait olduğu tespit edilen ceset olay yeri ve savcı incelemelerinin ardından otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, cesedin başındaki 2 şüpheli Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Olayın ardından cinayet çıktı
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından başlatılan incelemelerde Kenan Tunç ve S.C. isimli şahsın olay gününden bir gün önce buluştukları ve alkol aldıkları belirlendi. Olay sabahı Kenan Tunç ile O.B.’nin bir kahvehanede buluştukları, daha sonra aracı ile kahvehanenin önüne gelen S.C. ile birlikte bir tekel bayiye gittikleri belirlendi. Şahıslar tekel bayiden alkol aldıktan sonra olayın yaşandığı apartmandaki S.C.’nin evine gitti. Evde bir süre alkol alan şahıslar tartışmaya başladı. Şahıslar arasında çıkan tartışma sonrasında O.B. ve S.C., Tunç’u darp etmeye başladı. Şahısların darp ettiği Tunç hayatını kaybetti.

Babanın ihbarı olayı açığa çıkarttı
Yaşanan olay sırasında gürültüleri duyan binadaki bir vatandaş, durumu S.C.’nin babasına bildirdi. Eve gelen S.C.’nin babası, cesedi görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri cesedi taşıyan şahısları yakaladı. Gözaltına alınan şahısların emniyette verdiği ifadelerinde suçlamaları ret ettikleri öğrenildi. Farklı suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edilen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alkol aldıkları arkadaşını öldüren şahıslar, cesedi taşırken yakalandı

Alkol aldıkları arkadaşını öldüren şahıslar, cesedi taşırken yakalandı

Alkol aldıkları arkadaşını öldüren şahıslar, cesedi taşırken yakalandı

Alkol aldıkları arkadaşını öldüren şahıslar, cesedi taşırken yakalandı

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