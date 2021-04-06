Alkol aldıktan sonra evinde fenalaşan 27 yaşındaki fotoğrafçı hayatını kaybetti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dün gece saatlerinde arkadaşları ile alkol aldıktan sonra kendi evine giden 27 yaşındaki genç, iddiaya göre soluk borusuna kaçan sakız sebebi ile hayatını kaybetti.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da fotoğrafçılık üzerine eğitim gören ve Sakarya’da yaşayan 27 yaşındaki Selim Keskin, arkadaşları ile alkol aldıktan sonra evine gitti. Bir süre sonra fenalaşan genç durumu arkadaşlarına haber verdi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Keskin, hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki genç burada yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin soluk borusuna kaçan sakız sebebi ile hayatını kaybettiği iddia edilirken, polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

