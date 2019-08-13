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Alkol aldıktan sonra fenalaşan itfaiye eri öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 13:30 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde arkadaşının evinde alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Levent Etiler (39) hayatını kaybetti.

Alkol aldıktan sonra fenalaşan itfaiye eri öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde arkadaşının evinde alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Levent Etiler (39) hayatını kaybetti.
Olay, gece Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde itfaiye eri olarak çalışan Levent Etiler, bayramlaşmak için gittiği arkadaşının evinde alkol aldığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri gittikleri evde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Etiler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.
Cumhuriyet savcısı ve polis, evde inceleme yaparken Levent Etiler’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Alkol aldıktan sonra fenalaşan itfaiye eri öldü

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