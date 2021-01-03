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Alkol alıp küfür ettiği komşusu tarafından vurulan yaralıdan gazetecilere: “Hep reklam yapıyorsunuz”

03.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkol alarak komşuna küfür ettiği iddia edilen kişi, komşusu tarafından silahla vurularak yaralandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkol alarak komşuna küfür ettiği iddia edilen kişi, komşusu tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kişi hastaneye getirildiği esnada kendisini çeken gazetecilere, “Hep reklam yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.
Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ve komşusuna küfür ettiği iddia edilen G.T. isimli kişi ile komşusu arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli komşu, G.T.’yi yanında getirdiği silah ile kolundan vurarak yaraladı.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Komşusunu silah ile vurarak yaralayan şüpheli kayıplara karıştı. Yaralı G.T. ise, sağlık ekiplerince Toyota Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerince ambulanstan indirilen G.T., kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere ise, “Hep reklam yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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