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Alkol alıp parka zarar verdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 15:55 | Son Güncelleme

Manavgat Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2014.

Manavgat Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2014. Sokak’ta bulunan ve Manavgat’ın şehitlerinden Ahmet Ozan Şarlak’ın ismini taşıyan parka alkol alıp ateş yakan kimliği belirsiz kişiler zarar verdi.
Akşam saat 21.00 sıralarında otomobil ve motosikletlerle Şehit Ahmet Ozan Şarlak Parkı’na gelen 4-5 kişilik grup, saat 03.00’e kadar alkol alırken, ısınmak için ateş yaktı. Kimliği belirsiz kişiler, parkta bulunan oturma grubunun altına ateş yakmak suretiyle ısınmaya kalkışınca ahşap oturma grubu zarar gördü. Şahıslar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar alkol alıp ateş yaktıktan sonra çöplerini de bırakarak parktan ayrıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların parka gelmeleri, alkol alıp ateş yakmaları, parkın girişinde bulunan kaza yapmış araçlardan paspas ve halı gibi maddeleri alıp yakmaları, alevlerin büyümesi üzerine yaktıkları eşyaları parkın kenarında bulunan sulama kanalına atmaları görülüyor.
Parkı belediyenin yanı sıra kendi imkanlarıyla temizleyip, ağaçları ve bitkileri suladıklarını belirten sanayi sitesi esnafları, yetkililerden parka zarar verenleri bulmalarını ve gerekli cezayı vermelerini istedi.

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