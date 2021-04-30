Alkol almadığı halde alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir fabrikanın 5 yıldır işçi servislerinden birinin şoförlüğünü yapan İbrahim Bilen (55) 23 Nisan akşamı ailesiyle birlikte iftar sofrasından kalktıktan sonra gece vardiyası için çıktığı serviste işçileri evlerine bırakırken rutin polis kontrolü sırasında durduruldu. Trafik polisi tarafından kendisine uzatılan alkolmetreyi hiç tereddüt etmeden üfleyen Bilen çıkan sonuç karşısında ise şaşkına döndü.

HAYATI BOYUNCA HİÇ ALKOL ALMADIĞINI SÖYLEDİ

Hayatı boyunca hiç alkol almadığını anlatan Bilen, polislere itiraz etse de ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken bin 339 TL de para cezası kesildi. Polislerin ‘İtirazınız varsa hastaneden kan testi yaptırın’ ikazı sonrası Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine giden ve test yaptırmak istemesine rağmen yanında polis olmadığı gerekçesiyle testini yaptıramayan Bilen, gittiği özel hastanede de test cihazlarının bozuk olması nedeniyle kan testini yaptıramadı. Durumu polislere iletmesine rağmen olumlu bir dönüş alamayan Bilen konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.