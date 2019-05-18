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Alkol almak için babasının ineğini çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 10:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde alkol bağımlısı olduğu öne sürülen M.B., arkadaşıyla babasının ineğini çalıp, satmak isterken yakalandı.

Alkol almak için babasının ineğini çaldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde alkol bağımlısı olduğu öne sürülen M.B., arkadaşıyla babasının ineğini çalıp, satmak isterken yakalandı. Alkol almak için ineği çaldığını söyleyen M.B. adli kontrolle serbest bırakılırken, başka bir suçtan aranan arkadaşı ise tutuklandı.
Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde oturan Süleyman B., çarşamba günü jandarmaya başvurup, oğlu M.B.'nin sabaha karşı ağıldaki ineği çaldığını belirterek şikayetçi oldu. Süleyman B., şikayetinde oğlunun alkol bağımlısı olduğunu, daha önce de kendisini ekonomik olarak zorda bırakan eylemler yaptığını anlattı. Çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B. ve kendisine yardım ettiği belirlenen Ü.U.'yu aynı gün gece saatlerinde yakaladı. Şüpheliler ifadelerinde, ineği bir bahçede sakladıklarını söyledi. İneği satıp alkol alacağını anlatan M.B., bir kişiyle ineği satmak için pazarlık yaptığını ancak alıcının vazgeçtiğini, yakalanmasaydı başka birine satacağını söyledi.
Şüphelilerin tarif ettiği yerde bulunan inek sahibine teslim edildi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 'basit yaralama' suçundan da arandığı belirlenen Ü.U. tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Alkol almak için babasının ineğini çaldı

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